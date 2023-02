Es ist der größte Karnevalsumzug in Ostdeutschland. Der Karnevalsverband Lausitz rechnet mit rund 3.000 Mitwirkenden und etwa 90 Umzugswagen. Dabei werden sich Pferdekutschen, Trucks und Spielmannszüge abwechseln. Dazu werden Zehntausende Schaulustige am Rand erwartet, auch bei schlechtem Wetter.

Mit dem "Zug der fröhlichen Leute" steigt am Sonntag in Cottbus der Höhepunkt der Karnevalssaison. Bei der inzwischen 30. Ausgabe werden am Nachmittag Berliner, Lausitzer und sächsische Karnevalsvereine quer durch die Innenstadt ziehen. Los geht's um 13:11 Uhr.

Ein Kostüm für den Umzug haben manche Besucher noch kurzfristig beim Staatstheater Cottbus gefunden. Die Einrichtung hat das eigene Lager geräumt, am Freitag fand ein Verkauf statt. Darunter waren laut Anna-Martha Thomas, der Ankleiderin am Staatstheater, Kleidungsstücke aus mehreren Jahren Bühnenprogramm. Einige Teile seien von Stücken, die gerade erst gespielt wurden, zum Beispiel "Feinstoff", andere vom "Zauberer von Oz" - ein Stück, das schon vor einem Jahrzehnt auf die Bühne kam, sagt die Ankleiderin.

"Es gibt viele, viele Uniformteile im Karnevals-Look, sehr viele Röcke, Blazer, aber auch Fatsuits. Wenn man noch was drüberzieht, kann man sich zum Teletubby machen - oder sowas in der Art."

Um durch den Theaterfundus zu stöbern, standen die Leute im Schillerpark am Staatstheater am Freitag Schlange. Eine Kundin ging mit einem rot-goldenen Umhang nach Hause, "für den Karnevalsumzug am Sonntag." Auch aus dem Nachbarland Sachsen kamen Kostümjäger. Einer von ihnen stand schließlich mit einer Art Bären-Hose in der Theaterkantine - auf der Suche nach einem passenden Oberteil.