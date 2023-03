Stipendien für angehende Ärzte im Spree-Neiße-Kreis sind in den vergangenen beiden Jahren nicht vergeben worden, weil es keine Bewerber gab. Das hat eine rbb-Nachfrage am Montag ergeben. Weder für das Studienjahr 2021/22 noch für das Jahr 2022/23 seien Bewerbungen eingegangen, sagte eine Sprecherin dem rbb am Montag.



Der Landkreis Spree-Neiße will dennoch ein drittes Mal Stipendien für Medizinstudenten ausschreiben, wie der Kreis mitteilte. Fünf Studierende hätten die Möglichkeit, sich bei ihrem Studium vom Landkreis finanziell unterstützen zu lassen.