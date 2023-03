14 Fälle in nur einer Woche

Eine Serie von Einbrüchen und Diebstählen rund um Cottbus beschäftigt derzeit die Polizei. 14 Fälle hat es in nur einer Woche gegeben. Die Polizei hofft, die Täter durch DNA-Spuren überführen zu können.

Seit einigen Wochen können viele Einwohner von Drehnow, Maust und Drachhausen nicht mehr ruhig schlafen. Eine Einbruchserie hält die drei Dörfer bei Cottbus in Atem.

Allein in Drehnow schlugen Unbekannte in nur einer Woche zwölf Mal zu. Wie die Polizeidirektion Süd in Cottbus dem rbb mitteilte, wurden dabei Schmuck und Bargeld sowie hochwertige PKW und Motorräder gestohlen.