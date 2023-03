Mit zufriedenen Blick schaut Detlev Wurzler, Geschäftsführer des Zweckverbandes Lausitzer Seenland, auf den Senftenberger See in Oberspreewald-Lausitz. "Der See ist voll, ist sogar leicht übervoll dieses Jahr", stellt Wurzler fest. In den letzten drei Jahren sei die touristische Saison am See hingegen wegen Wassermangels in Gefahr gewesen. Grund war die mehrjährige Trockenheit.



Auch der Bergbausanierer LMBV bestätigte dem rbb, dass die Wasserspeicher in der Lausitz nach den zahlreichen Niederschlägen im Winter und Frühjahr jetzt gut gefüllt seien. Neben dem Senftenberger See zählen auch weitere Seen in der sogenannten Restlochkette - einer Reihe von ehemaligen Tagebauen im westlichen Lausitzer Seenland - zu den Wasserspeichern, aus denen im Sommer die Schwarze Elster mit Wasser versorgt werden kann.