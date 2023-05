Die Staatsanwaltschaft geht von einem Steuerschaden in Höhe von mehr als 2,5 Millionen Euro aus, heißt es. Bei den Durchsuchungen einer Lagerhalle wurden 5,9 Millionen illegal hergestellte Zigaretten und 20.000 Kilogramm unversteuerter Tabak sichergestellt. Der wurde in Garagen im Cottbuser Stadtgebiet gelagert, die allesamt zudem nicht angemeldet waren, sagte ZFA-Sprecher Christian Lanninger rbb|24 am Mittwoch.

Es sei "schon eine große Menge", so Lanninger. Eine Palette Tabak fasse rund 500 Kilogramm. "Da können Sie sich vorstellen, wieviele Paletten an Rauchtabak wir da vorgefunden haben." Er sei dankbar gewesen, dass das Technsiche Hilfswerk (THW) Cottbus geholfen habe, den Tabak abzutransportieren.

Ausgangspunkt der Ermittlung sei ein sogenanntes Steuerlager gewesen, das 2020 angemeldet worden war und das der Hauptbeschuldigte und seine Mittäter in einem Gewerbegebiet in Cottbus betrieben haben, so ZFA-Sprecher Lanninger. "Das können Sie sich so vorstellen wie einen Freihafen. Das ist eine vom Zoll genehmigte Fläche, auf der Sie steuerfrei Produkte produzieren und lagern können."

In dem Cottbuser Fall sei es ein Tabaksteuerlager gewesen, bei dem es neben den Lagerflächen auch eine "professionelle Fertigungsstrecke" zur Herstellung von Zigaretten gegeben habe, so die ZFA. Der Betrieb ist erlaubt, solange der Betreiber ihn beim Hauptzollamt anmeldet. Das sei auch bei dem Lager in Cottbus passiert.

"Allerdings wurden bei einer Betriebsprüfung 2021 Ungereimtheiten festgestellt", so Lanninger. Daraus habe sich der Anfangsverdacht der "gewerbs- und bandenmäßigen Steuerhinterziehung" ergeben. Daraufhin habe das Zollfahndungsamt Ermittlungen eingeleitet. Es habe festgestellt, dass die mutmaßlichen Täter offenbar einige Aktivitäten und reichlich Tabak nicht beim Zoll angemeldet hatten.