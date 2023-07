Um Henry Fischer wird es bald einsam. Der Cottbuser betreibt das Gartenlokal "An der Werkstatt". Die gleichnamige Kleingartensparte direkt nebenan wird vollständig plattgemacht. Die Gärten müssen dem neuen Bahnwerk in Cottbus weichen. Bis 2026 sollen insgesamt zwei große Werkhallen stehen , eine ist fast fertig.

Das neue Bahnwerk in Cottbus soll das modernste in Europa werden - und dank "grünem Beton" auch besonders umweltfreundlich gebaut. Eine Cottbuser Firma hat eine Anlage entwickelt, mit der der CO2-Ausstoß sinkt. Von Josefine Jahn

Die Bedingungen wurden erfüllt, der Umzug abgesegnet. Es sein ein Novum, dass die Bahn in einem solchen Fall eine Ersatzfläche bereitstelle, so Klemm. "Darüber freuen wir uns sehr", teilte er nach der Einigung mit.

An einer "einvernehmlichen Lösung" sei gearbeitet worden, hieß es damals von der Bahn. Neben einer Entschädigung für alle Pächter war auch die Bereitstellung einer Ersatzfläche vorgesehen. In den letzten Monaten ist die, einige hundert Meter von der ursprünglichen Anlage entfernt, vorbereitet worden.

Nicht alle Kleingärtner freuen sich uneingeschränkt, doch die Ausgleichsangebote der Bahn haben sie schließlich überzeugt. Für Jürgen Vogt ist es - nach 25 Jahren - der letzte Sommer in seinem Garten. "Man hat schöne Zeiten erlebt, es war angenehm", sagt der Rentner.

"Die Leute, die Geld investiert haben und noch nicht so lange in der Gartenanlage sind, die sind natürlich enttäuscht", sagt Wirt Henry Fischer wiederum. In seinem Lokal bekomme er das mit, wie er sagt. Die 3.000 Euro Entschädigung würden nicht alles wieder gut machen. Zudem, sagt Jürgen Vogt, würden nicht alle Kleingärtner umziehen. Die Kleingartenanlage sei alt, viele Pächter ebenso. Diese wollten sich den Umzug nicht mehr antun. Denn obwohl die neue Anlage hergerichtet wurde, wartet Arbeit. "Da ist ja nichts, kein Strauch, kein Baum, ein Neuanfang ist immer schwierig" so Vogt.

Er und seine Frau - beide fast 80 Jahre alt - freuen sich hingegen. "Man sieht ja die Notwendigkeit auch ein", so Vogt. "Wir kriegen ein neues Stück, mit einer neuen Laube, wir sind eigentlich sehr zufrieden", sagt er.