Ein Team aus Brandenburg hat in Finnland die Schlammfußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Um den Titel konkurrierten am Wochenende in Hyrynsalmi mehr als hundert Mannschaften, deren Spielerinnen und Spieler sich teilweise durch hüfthohen Schlamm wühlen mussten. Am Ende siegte bei den Männern der Jugendclub Lindenau aus der gleichnamigen Stadt im Süden Brandenburgs.