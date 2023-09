Bayer kommt aus Uebigau-Wahrenbrück im Landkreis Elbe-Elster und hat als Letzte einen Platz an der Kirchendecke ergattert. Es ist eine Aktion der Gemeinde, die einerseits die Gemeindemitglieder würdigen - und andererseits die Sanierung der Kirche mitfinanzieren soll. Denn die Porträtierten mussten für ihr Bild im Gotteshaus auch in die Tasche greifen.

Birgit Bayer zeigt auf eine Engelsdarstellung an der Decke der St. Nikolai-Kirche in Uebigau und ist begeistert: "Das da bin ich, oder?", fragt sie. Und tatsächlich: Dort ist ihr Gesicht zu sehen, singend und mit Engelsflügeln.

Eine kleine Gruppe durfte sich nun die Resultate ansehen. So auch der Uebigauer Siegfried Leibnitz, der sich ebenfalls freut. Er hat seine Urenkelin an die Decke malen lassen. "Einwandfrei, ich staune", sagt er beeindruckt.

200 Euro wurden für ein kleines Engelsbildnis im inneren Kreis fällig, 300 Euro waren es für ein etwas größeres Bild im äußeren Kreis. Zudem mussten die Spender bestimmte Vorgaben beachten: Die Fotos sollten die Porträtierten mit geöffnetem Mund und leicht von unten zeigen - also singend, so wie die Originalgemälde von 1686.

Verantwortlich für die Gemälde sind die Restauratorinnen Sarah und Evelin Waldmann. Die Gemeinde kennen sie gut, sie wohnen nicht weit entfernt, Tochter Sarah hat in Uebigau die Grundschule besucht.

Zu Beginn der Sanierungen war nicht der komplette ursprüngliche Engelskreis zum Vorschein gekommen. Zunächst war nur ein einziger Engel sichtbar. Für die Restauration des Gesichtes sollte zunächst Gemeindekirchenrat Ralf Hellriegel Modell stehen. Doch mit der fortschreitenden Sanierung zeigte sich, dass sich noch mehr Gesichter an der Decke befanden.

Gleich 75 Engelsgesichter waren an die alte Kirchendecke gemalt. 75 Mal als Antlitz an der Decke zu hängen, wollte Hellriegel dann natürlich nicht. So wurde die Idee geboren, Spenden einzusammeln und den Gemeindemitgliedern die Chance zu geben, an die Decke ihrer Kirche gemalt zu werden.