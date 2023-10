Christian Z Berlin Montag, 30.10.2023 | 12:51 Uhr

Tja, willkommen in der Demokratie. Die Mehrheit entscheidet.

Jetzt merken diejenigen, die immer am lautesten nach der Brandmauer schreien, dass sie sich auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit befinden und sich nur durch die Forderung nach der Brandmauer in Landtagen u.ä. halten können.