Ihr Trinkwasser bekommen die Dorfbewohner seitdem aus Tankwagen, sechs Stück sind laut dem Wasserverband aufgestellt worden. Duschen dürfen sie in der Röderlandhalle in Prösen, auf einem Sportplatz in Prösen und in einem Duschcontainer, der auf dem Wainsdorfer Sportplatz aufgestellt wurde.

Der Verband versucht unterdessen, die genaue Ursache für die Qualitätsminderung des Wassers festzustellen. Die ersten Analysen hätten Stoffe nachgewiesen, die bereits bei geringer Konzentration "zu einer starken Beeinträchtigung von Geruch und Geschmack führen". Welche Stoffe das genau sind, teilte der Verband allerdings nicht mit.

Die nachgewiesenen Konzentrationen seien so gering, dass sie nur in aufwändigen und hochspezialisierten Analyseverfahren nachgeweisen werden können, so der Verband. Wird das Wasser erwärmt, seien Geruch und Geschmack noch deutlicher verändert.