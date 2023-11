Teile der Neiße in Guben so gut wie trocken gefallen

Grund dafür sei, dass am Wasserkraftwerk auf polnischer Seite direkt neben dem Wehr gebaut werde, hieß es. Dafür habe die Wasserzufuhr unterbrochen werden müssen. "Konsequenzen ergeben sich daraus in diesem Fall für den Spree-Neiße-Kreis keine", so der Landkreis.

Laut Landkreis ist das Wehr aber nicht verschwunden, sondern es sei lediglich abgesenkt worden. Das sehe "für Laien so aus, als ob das Wehr gar nicht mehr da wäre, da der leere Schlauch vollständig unter Wasser gedrückt wird", so der Landkreis.

Die Bauarbeiten hatten am 3. November begonnen. Zum 30. November soll das Wasser wieder gestaut werden, so der Landkreis. Auch das zuständige Landesamt für Umwelt in Cottbus sei vorab Ende Oktober über das Absenken des Wehres informiert worden. "In diesem Fall hat der Meldeweg also gut funktioniert", hieß es weiter.

Eine fehlende Kommunikation zwischen polnischen und deutschen Behörden hatte es offenbar im September für eine andere Stelle der Neiße gegeben. In Guben (Spree-Neiße) waren Teile des Seitenarms "Egelneiße" trockengefallen. Viele Fische und Muscheln verendeten.