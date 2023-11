Auf eine offenbar resolute Pflegeheimmitarbeiterin sind Einbrecher in einem Seniorenwohnheim in Forst (Spree-Neiße) in der Nacht zum Dienstag getroffen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, trafen die Einbrecher gegen 3:30 Uhr am Morgen auf die Mitarbeiterin.

Die beiden Männer hätten daraufhin versucht zu fliehen. Die Angestellte habe deshalb einen der beiden an seinem Rucksack festgehalten, den der Mann daraufhin zurückließ.

Im Rucksack hätte sich Einbruchwerkzeug befunden, so die Polizei. Kurz darauf habe wiederum die Bundespolizei darüber informiert, dass am deutsch-polnischen Grenzübergang Sacro ein Pkw kontrolliert worden sei. Die beiden Insassen seien wegen Einbruchs bereits polizeibekannt, gegen einen habe ein Haftbefehl vorgelegen.

Nun prüft die Polizei, ob es einen Zusammenhang mit dem Einbruch im Seniorenheim gibt.