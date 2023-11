Staatsschutz ermittelt nach Militaria-Treffen in Drewitz

Ein "Militär- und Oldtimertreffen" in Drewitz (Spree-Neiße) im Juli hat die Abteilung Staatsschutz der Polizeidirektion Süd auf den Plan gerufen. Wie Maik Kettlitz, Pressesprecher der Direktion in Cottbus, rbb|24 am Mittwoch sagte, gehe es unter anderem um den Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zuerst hatte die "Lausitzer Rundschau" [Bezahlschranke] darüber berichtet.

In einer TV-Reportage soll ein Teilnehmer des Treffens mit einem Hakenkreuz an einer Uniform-Jacke zu sehen gewesen sein. Besucher der Veranstaltung hätten diesen Fakt der Polizei bestätigt, erklärte Kettlitz gegenüber dem rbb.