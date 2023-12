Unbekannte haben in Cottbus kurz vor dem offiziellen Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk einen Container an einem Supermarkt aufgebrochen, in dem Pyrotechnik gelagert war. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist dabei in der Nacht Silvesterfeuerwerk im Wert von mindestens 15.000 Euro gestohlen worden.

Noch am Mittwochmorgen seien durch Kriminaltechniker Spuren gesichert worden, so die Polizei. Die Kriminalpolizei habe die weiteren Ermittlungen übernommen.

Offizieller Verkaufsstart für Silvesterfeuerwerk ist am Donnerstag, drei Tage vor dem Jahreswechsel.