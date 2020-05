Demo von "Zukunft Heimat" in Cottbus doch wieder verboten

Die Polizei in Cottbus hat eine Demonstration des rechtsgerichteten Vereins "Zukunft Heimat" kurz vor Beginn der Veranstaltung am Dienstagabend verboten. Der Polizeiführer entschied, dass zu viele Teilnehmer auf den Cottbuser Altmarkt gekommen waren - nach rbb-Schätzungen etwa 250 Personen. Seit der jüngsten Lockerung der Corona-Beschränkungen sind in Brandenburg Demonstrationen unter freiem Himmel mit bis zu 50 Teilnehmern erlaubt.

Ein erstes Verbot durch die Polizei war zuvor vom Verwaltungsgericht Cottbus gekippt worden. Die Polizei hatte das Verbot mit Verstößen gegen die Abstands- und Hygieneregeln während der letzten Kundgebung vor einer Woche begründet. Viele Teilnehmer und Ordner hätten keine Masken getragen und den Mindestabstand nicht eingehalten.

Den Antrag gegen das Verbot der Polizei hatte laut Gerichtssprecher "eine Privatperson" eingereicht. Das Gericht hatte daraufhin die Demonstration erlaubt.