Nach Cottbus und Spree-Neiße ist der Landkreis Oberspreewald-Lausitz nun das dritte Corona-Risikogebiet in Brandenburg. Im Landkreis wurde am Donnerstag der Inzidenzwert von 50 überschritten. Innerhalb eines Tages gab es 22 Neuinfektionen.

Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist durch den neuen Inzidenzwert nach der Stadt Cottbus und dem Landkreis Spree-Neiße das dritte Risikogebiet im Land Brandenburg. Der Inzidenzwert für Oberspreewald-Lausitz lag am Donnerstag bei 50,2.

Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat am Donnerstag den kritischen Inzidenzwert von 50 überschritten. Diese Meldung hat die Kreisverwaltung auf ihrer Internetseite veröffentlicht [osl-online.de].

Für den Landkreis Oberspreewald Lausitz gelten durch das Übersteigen des Inzidenzwertes von 50 ab sofort verschärfte Regelungen.

Wie auch schon in den anderen beiden Risikogebieten Cottbus und Spree-Neiße sind private Feiern von mehr als zehn Personen bis auf Weiteres untersagt.

Zudem gilt zum Beispiel in Cottbus für Gaststätten ab 23 Uhr eine Sperrstunde. Bis sechs Uhr morgens ist der Verkauf von Alkohol verboten.

Eine Übersicht, was in Risikogebieten erlaubt und was verboten ist, finden Sie hier [brandenburg.de].

Hinweis: Beim Inzidenzwert kann es zu Abweichungen mit den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) kommen, da die Landkreise eigene, aktuellere Zahlen veröffentlichen, auf die auch das Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg bei seinen Auskünften zurückgreift.