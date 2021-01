Das Seniorenwohnheim "Christinenhof" in Burg (Spree-Neiße) ist von einem heftigen Corona-Ausbruch betroffen. Alle 48 Bewohner, die aktuell noch in dem Wohnheim untergebracht sind, sind mit Corona infiziert. Die letzten zehn Bewohner ohne Virus-Infektion sind am Montag verlegt worden, sagte Einrichtungsleiter Toni Montan am Montag dem rbb.

Rund 50 Personen arbeiten normalerweise im Christinenhof in der Pflege und Hauswirtschaft, 30 davon befinden sich laut Montan in Quarantäne. "Aktuell ist die Lage so, dass ich nicht mehr weiß, wie ich die Leute versorgen kann", sagte der Leiter dem rbb.



Das Haus habe versucht, externe Mitarbeiter zu bekommen. Zeitarbeitsfirmen wurden angefragt, umliegende Pflegeschulen angerufen - aber ohne Erfolg. Die Idee, ältere Mitarbeiter aus der Rente zurückzuholen, sei in der Praxis nicht umsetzbar, so Montan. Sie wollen nicht in ein Haus, in dem es zahlreiche Corona-Fälle gibt, berichtet er.



Nun wurden zwar Mitarbeiter aus dem eigenen Außendienst, also dem ambulanten Bereich, ins Haus geholt. Doch diese fehlen bei den Pflegebedürftigen außerhalb der Einrichtung. Der Christinenhof hofft jetzt auf Hilfe aus der Bevölkerung. Freiwillige können sich direkt bei der Senioren-Einrichtung melden.