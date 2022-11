Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich am Montag mit dem tschechischen Botschafter Thomas Kafka zu Gesprächen im Kraftwerk Schwarze Pumpe (Spree-Neiße) getroffen. Der Kraftwerksbetreiber Leag befindet sich in tschechischer Hand. Bei einem Gespräch ging es unter anderem um das Thema Energieversorgung, vor allem vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, sowie den Umstieg auf alternative Energien.



Die Leag will nach eigenen Angaben bis 2030 das größte deutsche Zentrum für erneuerbare Energien in der Lausitz aufbauen. In der sogenannten Gigawatt-Factory sollen Photovoltaik- und Windkraftanlagen auf ehemaligen Tagebauflächen eine Leistung von sieben Gigawatt erzeugen. Die Leag rechnet dafür mit Investitionen in Höhe von zehn Milliarden Euro.