Björn Frankfurt(Oder) Donnerstag, 25.05.2023 | 17:20 Uhr

Die erwähnten Eisspeicher finde ich interessant (https://www.waermepumpe.de/waermepumpe/funktion-waermequellen/eisspeicher/). Da kann man nicht nur Wärme gewinnen, sondern auch das Gebäude kühlen und die Wärme in den Speicher exportieren - wäre also was für das ganze Jahr. Gibt es das schon im EInsatz in BRB?