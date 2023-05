Ab Jahresende sollen bis zu 95 Geflüchtete in einem neuen Containerdorf in Lübben unterkommen. Dagegen regt sich Protest. Kritiker bemängeln mangelnde Transparenz der Stadtverwaltung. Diese widerspricht.



In Lübben (Dahme-Spreewald) gibt es Proteste gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft. Am Mittwochabend demonstrierten etwa 100 Menschen vor dem Kreistag in Lübben. Dort war über die Unterbringung von Geflüchteten im Landkreis debattiert worden. Zum Protest aufgerufen hatte eine Bürgerinitiative, die sich gegen den Bau der Unterkunft Anfang Mai gegründet hatte. Politiker der AfD beteiligten sich am Protest, so etwa der Brandenburger Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt.



Die Mitglieder der Initiative werfen der Kreisverwaltung fehlende Transparenz bei der Planung vor und sprechen sich gegen die Unterkunft aus. "Für die Lübbener mangelt es an Infrastruktur, Kitas, Schulen", argumentiert der Sprecher der Initiative, Breyn Krumpa. Lübben fehle es an finanziellen Mitteln. "Es wird alles nur in dieses Containerdorf investiert, das wollen wir nicht". Krumpa wirft der Stadt auch vor, sie halte Informationen absichtlich zurück.