An der BTU in Cottbus ist am Donnerstag ein neues Institut eingeweiht worden. Erforscht werden soll, wie mit elektrischen Antriebssystemen die Luftfahrt leiser werden soll - und vor allem klimafreundlicher.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat am Donnerstag in Cottbus das neue Institut für Elektrifizierte Luftfahrtantriebe offiziell eröffnet. Es war bereits im vergangenen Juni gegründet worden. Ziel ist die Senkung des Treibhausgas-Ausstoßes hin zu klimafreundlichem und leisem Flugverkehr.



Die Zukunft der Luftfahrt sei im besten Fall CO 2 -frei oder zumindest deutlich CO 2 -ärmer, sagte die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, Anke Kaysser Pyzalla, am Donnerstag. "Das hängt davon ab, welche Strecken und mit welcher Flugzeug-Größe wir fliegen werden." Es gebe ganz unterschiedliche Konzepte - im Cottbuser Institut gehe es vorrangig um elektrische und hybrid-elektrische Antriebe.

So soll daran geforscht werden, wie Elektromotoren beispielsweise mit Wasserstoffzellen oder Gasturbinen kombiniert werden können. Bisher gibt es solche Antriebe noch nicht. "Unser Ziel ist es, in den nächsten 20 Jahren das Wachstum des Luftverkehrs von der Umweltbelastung zu entkoppeln", so Kaysser-Pyzalla.