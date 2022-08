Der in China ansässige Batteriehersteller SVolt will offenbar den Vestas-Standort in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) übernehmen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wird es sich am Freitag nächster Woche in Lauchhammer offiziell vorstellen. Allerdings wollte ein Pressesprecher auf rbb-Nachfrage weder bestätigen noch dementieren, ob damit die Ansiedlung beschlossene Sache ist.