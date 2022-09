Der Lausitzbeauftragte der Brandenburger Landesregierung, Klaus Freytag, hat am Dienstag dem Unternehmen Cottbusverkehr einen Förderbescheid in Höhe von 36 Millionen Euro übergeben. Das Geld stammt aus der Strukturförderung für die Lausitz. Damit sollen neue Straßenbahnen angeschafft und mit einer Studie untersucht werden, ob die Großgemeinde Kolkwitz (Spree-Neiße) an das Cottbuser Straßenbahnnetz angeschlossen werden sollte.

"In meiner fast 20-jährigen Geschichte an der Spitze des Rathauses der Stadt ist das eine Summe, die ich in der Größenordnung noch nicht entgegennehmen durfte", sagte der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) am Rande der Übergabe. Das zeige auch die Notwendigkeit, die es in Cottbus gebe.