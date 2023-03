Feucht und muffig riecht es im alten Lockschuppen Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz). Seit rund 30 Jahren wird das Industriedenkmal am Bahnhof nicht mehr genutzt. Am Boden liegt Schutt und vom löchrigen Dach tropft Regenwasser herunter. Wo einst jahrzehntelang Loks repariert wurden, soll eine kulinatische Erlebniswelt entstehen. Die Stadt Lübbenau will das Gelände zum "Zentrum für regionale Erzeugnisse (ZFRE)" umbauen. Im Fokus: die Spreewaldgurke.

Die große, Licht durchflutete Halle ist laut dem künftigen Betreiber Michael Jakobs für das Vorhaben sehr gut geeignet. Es sei geplant, "eine Markthalle, eine Erlebnisgastronomie, einen Indoor-Spielbereich aber auch eine Gurken-Akademie aufzubauen." Es soll etwas werden, was der Spreewald so noch nicht gesehen habe, sagt Jakobs.

Der denkmalgeschützte, halbrunde Lokschuppen soll in seiner Form erhalten bleiben. Das Außengelände mit den alten Bahnanlagen werde laut Marketing-Leiter Steven Schwerdtner dagegen zum Spielplatz umgestaltet. "Wenn man das Gebäude verlässt, wird man auf Ameisengröße geschrumpft", so die Idee. "Man wird sich also unterhalb eines Gurkenfeldes bewegen können, unter den Pflanzen - die Pflanzen sind Fahrgeschäfte sein - und man kann so eine völlig andere Perspektive von einem Feld erleben."