Tarifkonflikt - Erneuter Warnstreik bei Energieunternehmen Leag gestartet

Mi 20.09.23 | 08:27 Uhr

Bild: dpa/Hammerschmidt

Mit Beginn der Frühschicht ab fünf Uhr haben am Mittwochmorgen Mitarbeitende an allen Kraftwerks- und Tagebau-Standorten des Energieunternehmens Leag die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft IGBCE hatte am Montag die Beschäftigten im Tagebau, in den Kraftwerken und in der Verwaltung zu einem achtstündigen Warnstreik aufgerufen. Mit dem zweiten Ausstand wollen die Beschäftigten in den aktuellen Tarifverhandlungen den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. Bereits am 1. September hatten rund 2.000 Leag-Beschäftigte ihre Arbeit für sechs Stunden niedergelegt.

Kundgebung am Industriepark Schwarze Pumpe geplant

"Wir erwarten heute mindestens 1.200 Streikende aus unterschiedlichen Standorten", sagte Reni Richter, Gewerkschaftssekretärin des IGBCE-Bezirks Lausitz, am Mittwochmorgen. Für die Dauer des Streiks seien Notbesetzungen eingerichtet. Die Streikenden wollen im Verlauf des Morgens in einem Demonstrationszug vom Kraftwerk Schwarze Pumpe zur Großkundgebung am Haupteingang des gleichnamigen Industrieparks ziehen. Dort will die Gewerkschaft am Mittwochvormittag (9:30 Uhr) über den Verhandlungsstand informieren.

Gewerkschaft fordert dauerhafte Lohnerhöhung um zwölf Prozent

Am Freitag steht die dritte Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt an. Die IGBCE verhandelt für insgesamt 7.200 Beschäftigte des Energieunternehmens. Die Gewerkschaft fordert, dass die Vergütungen dauerhaft um zwölf Prozent, mindestens aber um 400 Euro in der Entgelttabelle steigen. Die Vergütungen für Auszubildende sollen überproportional erhöht werden. Die IGBCE verlangt eine Laufzeit von zwölf Monaten. In der zweiten Runde der Tarifverhandlungen hatte die Leag zusätzlich zur angekündigten tariflichen Prämie zum Inflationsausgleich von 1.500 Euro eine Einmalzahlung von 8.500 Euro angeboten. Das reichte aus Sicht der IGBCE nicht.