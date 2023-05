WW Berlin Mittwoch, 24.05.2023 | 13:27 Uhr

Wenn Unternehmen ihre LKW-Fahrer aus Gewinngelüsten so lange und übermüdet fahren lassen, dass diese Unfälle bauen und somit für Staus und Verletzte/Tote sorgen, dann wird das in unserer Gesellschaft billigend in Kauf genommen. Genau so, wenn jemand aus Spass am Tempo so fährt, dass Unfälle und Staus verursacht werden.



Wenn junge Menschen aus Verzweiflung, nicht aus Gewinngier, Staus verursachen, dann gilt das als krimineller Akt.



Super Gesellschaft, so kommen wir voran :-)