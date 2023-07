Geflüchtete in Märkisch-Oderland - Neue Flüchtlingsunterkunft in Strausberg kurz vor Eröffnung

Mi 05.07.23 | 18:41 Uhr | Von Marie Stumpf

Marie Stumpf/rbb Audio: Antenne Brandenburg | 05.07.2023 | Bild: Marie Stumpf/rbb

Ende Juli sollen in eine neue Unterkunft am Strausberger Flughafen nach und nach 112 Geflüchtete einziehen. Die Stadt will sich der Herausforderung stellen - obwohl es auch dort Grenzen gibt. Von Marie Stumpf

Ein weißes Gebäude, frisch gestrichen. Vier Stockwerke. Jedes verfügt über Schlafräume, Küche und Badezimmer. Dazu gibt es erstmals behindertengerechte Räume und Sanitäranlagen im Erdgeschoss. Auch Gemeinschaftsräume sind entstanden. Alles ist neu gemacht in der neuen Flüchtlingsunterkunft am Flugplatz in Strausberg (Märkisch-Oderland). Eigentlich sollte sie schon im Mai eröffnen, doch weil die Küchen zu spät geliefert wurden, verzögerte sich alles. Jetzt fehlen nur noch die Feuerlöscher in der Küche. Ende Juli soll nun voraussichtlich alles so weit sein.

Flüchtlinge sollen gestaffelt einziehen

Die Unterkunft bietet Platz für 112 alleinreisende Menschen. Diese sollen aber nicht alle auf einmal einziehen, sondern pro Monat etwa 40. "Dass auch ein Miteinander entsteht. Dass auch der Betreiber, der Internationale Bund, sich drauf einstellen kann, wen er da hat", erklärt Sozialdezernent Friedemann Hanke (CDU). Große Proteste gegen die Flüchtlingsunterkunft gab es bisher noch nicht. Das könnte auch daran liegen, dass sie mitten in einem Industriegebiet liegt, vermutet Hanke: "Wir haben hier natürlich eine Lage, wo wir wenig direkte Anwohner haben. Das macht es hier schon ein bisschen entspannter. Aber das liegt mehr an der Lage als an der Stadtgesellschaft. Weil die Gesellschaft in allen Kommunen angespannt ist."

Grenzen bei Kita und Schule

Angespannt etwa beim Thema Kita- und Schulplätze. Die sind auch in Strausberg knapp. Denn obwohl in die neue Unterkunft erstmal nur Alleinreisende einziehen sollen, ist auf dem gleichen Gelände noch eine weitere Unterkunft überwiegend für Familien geplant - mit 150 Plätzen. Eröffnen soll diese zweite Unterkunft nun Ende nächsten Jahres. Bürgermeisterin Elke Stadeler (parteilos) will aber Lösungen finden, um die Menschen in ihrer 28.000-Einwohner-Stadt aufzunehmen. In Strausberg "wohnen Menschen aus 93 Nationen. Also für uns ist das jetzt nicht eine spektakuläre Sache, dass wir hier auch Menschen aus anderen Ländern aufnehmen. Wenn ich natürlich eine kleine Gemeinde bin und dann kommen auf einmal 100 Leute, dann ist das anders, als wenn ich fast 28.000 Einwohner habe und dann kommen 100. Das ist im Endeffekt immer die Frage des Verhältnisses", so Stadeler.

Begegnungsstätte neben Unterkunft soll bei Integration helfen