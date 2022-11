Do 17.11.22 | 16:59 Uhr

Drei Tage lang soll auf beiden Seiten der Oder Weltmusik erklingen: Das Musikfestival "Transvocale" startet im polnischen Slubice in die diesjährige Auflage. Dort und in Frankfurt (Oder) sind insgesamt 22 Konzerte internationaler Künstler geplant.

Die 18. Transvocale beginnt am Donnerstagabend in der Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Slubice. Eröffnet wird das Weltmusik-Festival im Collegium Polonicum in Slubice. Insgesamt 21 Musikbands aus 15 Ländern werden bis Samstag auf zehn Bühnen auf beiden Seiten der Oder spielen. Im Programm stehen verschiedene Musikstile von "World Music Jazz" bis Alternativer Pop, heißt es von den Veranstaltern.



Der polnische Musiker Musiker Ralph Kaminski eröffnet das Musikfestival. In Polen hat er bereits diverse Preise für seine Musik und seine Texte erhalten.