Bundesarchiv in Hoppegarten will mit neuen Scannern tausende Filme digitalisieren

Do 26.10.23 | 12:03 Uhr

Am Standort Hoppegarten (Märkisch-Oderland) des Bundesarchivs arbeiten nun sechs neue Hochleistungs-Filmscanner. Mit ihnen kann jährlich der Inhalt von rund 2.300 alten Filmrollen auf Computer-Festplatten gespeichert werden. Für das Digitalisierungsprojekt hat der Bund in den vergangenen Jahren rund elf Millionen Euro investiert. Mit den neuen Geräten kann das Archiv nach eigenen Angaben doppelt so schnell arbeiten als bisher.