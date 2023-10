Mit einem Festakt wird am Dienstag das Uhrschlaggeläut der Marienkirche in Frankfurt (Oder) in Betrieb genommen. Die drei Glocken haben einen eigenen Glockenstuhl in der Kirchturmspitze und läuten künftig jede Viertelstunde. Erstmals seit 70 Jahren sind die Glocken wieder zu hören.

Die drei kleinen Uhrschlag-Glocken wurden wie schon ihre großen Schwestern des Kirchengeläuts in Innsbruck gegossen. Der Förderverein St. Marien sammelte dafür Spenden. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung unterstützte die Finanzierung.