+++ Lerncafé und Alphabetisierungskurse an ostbrandenburger Volkshochschulen +++ "Rückkehr nach Polen" - ein Buchtipp +++ Tipps von Hundetrainer Martin Rütter +++ "Feuerwehrausbildung": jetzt auch in Klosterfelde als Schulwahlpflichfach +++ EUGAL - die Gaspipeline wird jetzt unter der Autobahn 12 verlegt +++ Altes Kino in Frankfurt: Wir suchen ihre Geschichten und Erinnerungen zum Lichtspieltheater der Jugend +++ Attila und das Wetter in der Waldschule Müllrose und beim 16. Brandenburger Dorf- und Erntefest in Passow +++