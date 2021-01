damarco Ffo Mittwoch, 20.01.2021 | 18:13 Uhr

Die erfolge der schon hunderte aufgestellten Zäune sind er fraglich und stoßen bei den Bürgern immer mehr sauer auf. Vor allem in Frühjahr stehen die Menschen vor Zugenagelten Wanderwegen, verschlossenen Wäldern und durchtrennten Radwegen. Die Planungen werden willkürlich ohne Mitsprache der betroffen Bürger gemacht, selbst in den Städten schreckt man nicht davor zurück Wege die zur Erholung dienen mit Zäune unpassierbar zu machen. Ohne da je ein Totes Schwein gefunden wurde. Die Schweine sind schlauer, sie lernen sehr schnell die Zäune zu umgehen und werden dann in Zahlreiche Unfälle auf der Straße verwickelt. So würden sie in den Wald zurück laufen, durch die Zäune ist das nicht mehr möglich. Auch andere Tiere werden durch die Zäune behindert. Was die kosten angeht kann man sagen das die Fleischindustrie welche Interessen hier ohne Rücksicht vertreten werden auf den Rücken der Öffentlichen Hand durchgesetzt werden. Zumal diese ja das Problem mit verursacht zahlt sie keinen Cent.