Fast 80 Jahre nachdem ein polnischer Zwangsarbeiter auf Geheiß der Gestapo in Hohengüstow bei Prenzlau gehängt wurde, nur weil er ein intimes Verhältnis zu einer Dorfeinwohnerin hatte, soll jetzt eine Gedenktafel an das Verbrechen erinnern. Von Peter Huth

Am 10. Dezember 1942 wurde in Hohengüstow am Dorfsee bei Prenzlau (Uckermark) ein polnischer Zwangsarbeiter auf Anordnung der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) gehängt. Er soll sexuellen Kontakt zu einer Deutschen - einer 17-Jährigen - gehabt haben, die schwanger wurde. Die Hinrichtung erfolgte als Abschreckung für andere Zwangsarbeiter. Das Mädchen wurde verschleppt. Im Dorf gibt es seit damals kaum Hinweise auf dieses Nazi-Verbrechen. Es scheint, als wenn fast alle Belege getilgt wurden.

Das möchte Sarah Grandke, die ihre Kindheit und Jugend in Hohengüstow verbracht hat, ändern. Die Historikerin möchte, dass im Dorf die verschüttete Erinnerung an das Verbrechen zurück ins Bewusstsein zurückkehrt, möchte am Hinrichtungsort am Dorfsee eine Gedenktafel aufstellen. Auf Spurensuche hatte Grandke den Bürgermeister von Uckerfelde - Peter Gerhardt - gebeten, die Dorfchronik zu durchforsten.