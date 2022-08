Saskia Etzold: Uns werden Kinder vorgestellt mit dem Verdacht einer Misshandlung und/oder Vernachlässigung. Wir untersuchen dann rechtmedizinisch und schreiben ein Gutachten, ob sich der Verdacht auf eine Misshandlung bestätigt hat oder nicht. In knapp 20 Prozent der Fälle stellen wir in der Untersuchung fest, dass es sich entweder um eine unfallbedingte Verletzung oder noch viel häufiger, dass es sich gar nicht um eine Verletzung handelt, sondern zum Beispiel um eine Hyperpigmentierung der Haut oder eine Infektionserkrankung.

rbb: Frau Etzold, in der Gewaltschutzambulanz der Charité werden Kinder nicht behandelt, sondern begutachtet, was heißt das konkret?

Kindesmisshandlung zieht sich durch alle sozialen Schichten, durch alle kulturellen Hintergründe und durch alle Bildungshintergründe. Was sich teilweise ändert, genauso wie bei der häuslichen Gewalt, ist die Art der Verletzung, die wir sehen. Bei gut gebildeten Eltern haben wir es häufiger, dass die Misshandlung nicht im sichtbaren Bereich, nicht im Gesicht selber zu erkennen ist, sondern, dass die Kinder angeben, sie werden gezielt auf den behaarten Kopf, auf den Rücken oder das Gesäß geschlagen, damit man – wenn die Kinder bekleidet sind – nicht sieht, dass sie Verletzungen erlitten hätten. Das ist etwas, was uns auch immer wieder im Rahmen der Partnerschaftsgewalt berichtet wird.

Wir haben bei uns im Alltag sehr wohl gesehen, dass die Zahlen deutlich hochgegangen sind. Wir haben das meistens dann gesehen, wenn der Lockdown gelöst wurde und die Kinder dann zum Beispiel wieder in die Kita oder in die Schule zurückgekommen sind. Was innerhalb des Lockdowns passiert ist, können wir natürlich nicht wirklich sagen, weil Verletzungen bei Kindern sehr schnell heilen. Da sieht man innerhalb weniger Tage keine Verletzung mehr. Aber insgesamt sind die Zahlen bei uns deutlich gestiegen. Man weiß ja auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel aus den Frauenberatungsstellen, die ja telefonisch auch beraten haben, das insgesamt die interfamiliäre Gewalt innerhalb dieser Zeiten deutlich angestiegen ist.

Gibt es aus Ihrer Sicht trotzdem Familien, die gefährdeter sind als andere?

Insgesamt muss man sagen, gibt es Risikofaktoren für Misshandlungen, sowohl, was das Schütteltrauma (Hirnverletzung, die durch gewaltsames Schütteln von Babys und Kleinkindern verursacht wird, Anm. der Red.) angeht als auch für allgemeine anderen Misshandlungen. Man weiß aus Studien, dass zum Beispiel das Risiko steigt, wenn wir psychische Erkrankungen in der Familie haben, wenn wir einen Substanzmissbrauch – also Drogen- oder Alkoholabhängigkeit – in der Familie haben, wenn große finanzielle Probleme in der Familie vorliegen oder wenn sie einen sehr beengten Wohnraum haben. Das sind alles Risikofaktoren, die das Ganze erhöhen. Die Wahrscheinlichkeit, misshandelt zu werden, ist bei alleinerziehenden Eltern höher, die vielleicht nicht die Eltern in der Umgebung haben, die sagen, ok, ich nehm dir auch mal das Kind für ein paar Stunden ab.

Letztendlich kann man aber nicht sagen, dass bestimmte Schichten besonders gefährdet sind, was Misshandlung angeht, was es auch so schwierig macht, die Misshandlung zu identifizieren, aber es gibt Risikofaktoren, auf die genau geguckt wird. Inzwischen gibt es ja auch sehr viele Projekte, die schon sehr frühzeitig darauf gucken. Zum Beispiel die Babylotsen, die bereits in der Geburtsklinik Gespräche mit Eltern suchen und wenn sie Risikofaktoren identifizieren, versuchen, den Eltern Hilfestellung über das Jugendamt zu organisieren.

Sind es vor allem Männer oder Frauen, die Kinder schlagen?

Es gibt Studien die zeigen, dass es sowohl Männer als auch Frauen gibt, die diese Gewalt ausüben. Es gibt bestimmte Konstellationen, die uns im Alltag häufiger begegnen. Das ist zum Beispiel häufig der neue Partner einer Mutter, der das Kind misshandelt. Aber Konstellationen gibt es eigentlich in jeder Variante.