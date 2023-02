Aus Bierpulver und Wasser Bier schaffen: Das ist einer Brandenburger Brauerei nun gelungen. Die Klosterbrauerei Neuzelle hat am Donnerstag in Berlin das nach eigenen Angaben weltweit erste Bierpulver präsentiert. Allerdings bleibt das Bier aus Pulver erstmal alkoholfrei.

"Wir wissen auch, dass die klassischen Pils-Trinker und alle Craft-Beer-Enthusiasten vor allem in Deutschland unserem Produkt erstmal skeptisch gegenüberstehen werden“, sagt der Geschäftsführer der Klosterbrauerei, Stefan Fritsche. Mit dem alkoholfreien Bierpulver visiere man vor allem transportintensive Exportmärkte wie manche Länder in Asien und Afrika an. Man wolle aber das Pulver auch in Europa vermarken. Die Brauerei suche deswegen nach Investoren.

Sendung: rbb24 Brandenburg Aktuell, 23.02.2023