Am Helenesee nahe Frankfurt (Oder) hat es in der Nacht zum Sonntag gebrannt. Das teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Demnach stand das Rezeptionsgebäude aus bislang noch ungeklärter Ursache komplett in Flammen. Es sei niemand verletzt worden, hieß es weiter.

Die Feuerwehr musste am Morgen wegen möglicher Glutnester erneut zum Einsatzort ausrücken. Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt. In der kommenden Woche sollen Kriminaltechniker den Brandort untersuchen.