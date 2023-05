Imker in Märkisch-Oderland machen sich Sorgen über Ausmaß Amerikanischer Faulbrut

Seit Anfang April wurde in Berlin und Brandenburg mehrfach die Amerikanische Faulbrut bei Bienen nachgewiesen. Die Seuche tötet Bienenlarven. Imker in Märksich-Oderland machen sich Sorgen, dass nicht nur einzelnen Bienenstöcke betroffen sein könnten.

In Wriezen (Märkisch-Oderland) sind Imkerinnen und Imker beunruhigt. Am 28. April wurde in einem Bienenstand die Amerikanische Faulbrut - eine tödliche Krankheit für den Bienennachwuchs - festgestellt. Der Erreger wurde bei einem jährlichen Monitoring im Landeslabor Berlin-Brandenburg nachgewiesen.

Auch in den Berliner Bezirken Neukölln, Reineckendorf und Pankow ist die Seuche seit Anfang April in Bienenbeständen ausgebrochen. Der jüngste Befall wurden vergangene Woche in brandenburgischen Forst (Spree-Neiße) gemeldet.



Die Wriezener Imker machen sich nun Sorgen, dass die Faulbrut größere Ausmaße annehmen könnte.