Die Feuerwehr Wandlitz im Kreis Barnim musste am vergangenen Freitag wegen des Brandes einer illegalen Cannabis-Plantage ausrücken. Eine Zeugin hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie aus einem Waldstück am Rahmer See Rauch hatte aufsteigen sehen, wie es am Sonntag von der Polizeidirektion Ost hieß.