Ein 23-jähriger Mann hat offenbar in Fürstenwalde (Oder-Spree) zweimal Linienbusse gestohlen, ist damit durch die Gegend gefahren und hat Schäden verursacht. Das teilte die Polizeidirektion Ost am Montag mit.

Den Angaben zufolge war am Dienstagabend in Demnitz (Oder- Spree) ein MAN-Bus ziellos im Kreis gefahren und hatte ein Straßenschild beschädigt. Am Bus entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro. Der Fahrer war, als die Polizei eintraf, verschwunden.

Nach einem Zeugenhinweis wurde später ein Mann gestellt, der die Bus-Schlüssel bei sich hatte und auch zugab, diese aus einer Werkstatt gestohlen zu haben. Die Polizei muss nun klären, ob der Diebstahl eines weiteren Linienbusses am vergangenen Freitag ebenfalls auf das Konto des jungen Mannes geht oder ob es Komplizen gibt. Der Linienbus war am Samstag ebenfalls in Fürstenwalde wiederentdeckt worden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 28.08.2023, 13:30 Uhr