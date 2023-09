Die Bewohner der Seniorenresidenz Ulmenhof in Bernau sind bestürzt: Zum Jahresende schließt die Einrichtung, ausgelöst durch den anhaltenden Personalmangel. Nur ein Teil der Bewohner kann in eine benachbarte Residenz umziehen.

Der Grund für die Schließung sei der anhaltende akute Personalmangel in der Pflege, erklärte Geschäftsführer Kai-Uwe Michels dem rbb. Schon länger habe die Träger-Gruppe Michels nach Personal für den Ulmenhof gesucht. Ohne Erfolg. Jetzt zieht der Geschäftsführer die Reißleine: "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir keinen Plan B mehr sehen und müssen zu der Schließung zum Jahresende greifen." Diese soll geordnet ablaufen, sodass die älteren Menschen nicht allein gelassen werden, wie Michels versicherte.

Die Seniorenpflege-Einrichtung Ulmenhof in der Bernauer Waldsiedlung (Barnim) schließt zum Jahresende. Das hat der Betreiber, die Michels-Unternehmensgruppe, am Dienstag mitgeteilt. 58 Menschen verlieren damit ihr gewohntes Zuhause und müssen umziehen.

Auch Bois Tochter Cornelia Wroz ist enttäuscht von der Entscheidung des Trägers. "Es ist schon traurig muss ich sagen. Sie hat sich so gut eingelebt, hat ihr Zimmer für sich und auch eigene Möbel dadrin", sagte sie dem rbb.

Bois ist vor gut einem Jahr in die Seniorenresidenz Ulmenhof auf dem Gelände der Bernauer Brandenburg-Klinik gezogen. Nun hat sie erfahren, dass sie zum Jahresende ihr Zimmer verlassen muss. "Die Nachricht, dass das jetzt alles aufgegeben werden muss, hat mich ganz tief getroffen. Mann kann doch nicht einfach ein Haus auflösen, wo so viele alte Leute drin sind", erklärte Boi dem rbb.

Den Personalmangel in dem erst vor elf Jahren gebauten, modern eingerichteten Bernauer Ulmenhof, hat auch die 86-Jährige Helga Boi wahrgenommen. "Viele sind nicht zufrieden. Die kriegen nicht gleich was, wenn sie sich melden, weil eben keiner da ist", sagte sie dem rbb.

So wie Helga Boi geht es 57 anderen Seniorinnen und Senioren. Maximal 26 Personen können in die benachbarte Seniorenresidenz Birkenhof wechseln. Für die meisten bleibt unklar, wo sie im nächsten Jahr wohnen.

Die Michels-Gruppe will den rund 40 Beschäftigten Job-Angebote auf dem Gelände der Brandenburg-Klinik machen. Gleichzeitig schließt das bundesweit tätige Unternehmen in Bad Harzburg in Niedersachsen ein weiteres Haus.

Antenne Brandenburg, 12.09.2023, 16:50 Uhr

Mit Material von Michel Nowak