Eine Lehramtskandidatin in Märkisch-Oderland, die Kontakte in die rechtsextreme Szene haben soll, ist vom Dienst freigestellt worden. "Mit der betreffenden Lehramtskandidatin wurde ein Gespräch geführt", teilte das Brandenburger Bildungsministerium am Montag in Potsdam mit. "Sie wurde mit dem heutigen Tage zunächst vorsorglich vom Dienst freigestellt."

Mitte September hatte das Ministerium angekündigt, einem Medienbericht nachgehen zu wollen, nach dem an einer Schule eine Frau mit Verbindungen in die rechtsextreme Szene tätig ist. Lehrkräfte im Land Brandenburg seien dazu verpflichtet, die Grundsätze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu beachten und zu respektieren, hieß es.