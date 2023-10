Werner Klink Storkow Donnerstag, 26.10.2023 | 15:45 Uhr

Im Text oben heißt es:

"An dem Standort will die Bahn außerdem zusätzliche Gleise und einen Schienenanschluss zum Tesla-Gelände bauen. Damit soll mehr An- und Ablieferverkehr auf die Schiene verlagert werden."



Was soll diese Äußerung? Erst vor 2 Tagen haben Tesla-Vertreter während der Erörterung ihrer Antragsunterlagen in einem Statement behauptet, dass der Konzern nicht vorhat, den Bahnanschluss über das bereits vorhandene GVZ-Gleis hinaus zu erweitern. Tesla will auch keinen Wald mehr roden. Von daher sollten sich auch die Pläne der DB erledigt haben. Auch die Kahlschlagaktion der DB war somit sinnlos. Der Landschaft wurden nur schwere Schäden zugefügt, die sich nicht durch Neuanpflanzungen kompensieren lassen. In mehr als einem halben Jahrhundert wird die Natur, wenn man sie lässt, in der Lage sein die Wunden zu heilen. Tesla in der Nähe, wird das verhindern. Der Konzern giert nach Flächen, Grün ist ein störendes, zu beseitigendes Hindernis.