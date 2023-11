Eine Kassiererin ist bei einem versuchten Raub in einem Discounter in Hönow in der Gemeinde Hoppegarten (Märkisch-Oderland) geschlagen worden. Nach Angaben der Polizei sind zwei Männer am Montagabend mit einigen Waren an die Kasse getreten. Beim Bezahlen habe die Mitarbeiterin das Kassenschubfach geöffnet. Daraufhin habe einer der Männer augenblicklich zugegriffen, um sich das Bargeld zu greifen. Allerdings schlug die Frau umgehend die Kasse zu und klemmte damit die Hand des Diebes ein, wie es weiter hieß. Anschließend habe der Täter ihr einen Schlag ins Gesicht versetzt und zusammen mit seinem Komplizen die Flucht angetreten.

Eine medizinische Behandlung der Kassiererin sei nicht nötig gewesen. Jetzt hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.



Sendung: Antenne Brandenburg, 28.11.2023, 15:30 Uhr