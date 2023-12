Ein Fußgänger wurde am Freitagabend in Frankfurt (Oder) von einem Auto erfasst und verstarb kurz darauf im Krankenhaus.

Laut Mitteilung der Polizei fuhr eine 55-jährige Frankfurterin mit ihrem Pkw am Freitagabend kurz vor 21 Uhr die Straße Am Goltzhorn in Fahrrichtung Innenstadt. In Höhe Mühlenweg überquerte der in schwarz gekleidete Fußgänger die Fahrbahn. Er erlitt schwere Verletzungen, denen er im Klinikum in Markendorf dann erlag.