Ostern bis Oktober ist in einem normalen Jahr die Hauptsaison in Brandenburg für Jugendherbergen. "Üblicherweise erwirtschaften wir in dieser Zeit das Hauptgeschäft, um über den Winter zu kommen. Aber gerade in dieser Zeit ist der Lockdown gekommen", erzählt Thomas Schwalm, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Jugendherberg Landesverband Berlin-Brandenburg, "Wir warten von Woche zu Woche die sich ändernden Hygiene-Regeln ab. Wenn sich das nicht deutlich verändert, dann müssen wir über den Winter geschlossen bleiben." Schwalm hofft ganz pragmatisch auf eine halbwegs normale Saison 2021.