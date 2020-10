Wer kein Auto hat, der muss derzeit zu Fuß oder mit dem Rad über die Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und der polnischen Nachbarstadt Słubice. Laut Aussagen einiger Grenzpendler fehlt die Linie gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. So sei der lange Weg zwischen den Städten nicht nur aber besonders für ältere Menschen bei Wind und Nässe eine Herausforderung.

Dieser Erfolg ist aber auch der Grund, dass die Haltestellen momentan verwaist sind. In Polen gelten strengere Abstandsregeln in Bussen. So dürfen im öffentlichen Nahverkehr nur die Hälfte der vorhandenen Steh- und Sitzplätze besetzt werden [polen.diplo.de]. In Brandenburg gilt hingegen nur eine Maskenpflicht, aber keine Einschränkung.

Christian Kuke von der Frankfurter Verkehrsgesellschaft erklärt gegenüber dem rbb: "Da wir einen sehr hohen Fahrgastandrang haben, besonders am Bahnhof oder zu bestimmten Zeiten auf dem Weg nach Frankfurt, können Sie das dem einzelnen Fahrgast nicht mehr sinnvoll verkaufen, warum er denn jetzt nicht mehr mitdarf."