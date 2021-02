Die Median-Reha-Klinik in Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) widerspricht Berichten, dass sich die Corona-Fälle innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt haben sollen. Aktuell seien 20 Corona-Patienten ohne Symptome in der Klinik untergebracht, teilten die Median-Kliniken am Mittwoch mit. Weiterhin seien sieben Mitarbeiter mit dem Coronavirus in häuslicher Quarantäne.

Steffen Hampel, Landkreis-Amtsarzt, hatte am Dienstag dem rbb gesagt, dass 55 Patienten und elf Pflegekräfte an Covid-19 erkrankt seien. Auf Anfrage des rbb war die Klinik am Dienstag zu einer Stellungnahme nicht erreichbar, am Mittwoch widerspricht sie aber aber laut einer dpa-Meldung: "Hier seien Zahlen zusammenaddiert worden."

Die offiziellen Corona-Zahlen des Landkreis Märkisch-Oderland [maerkisch-oderland.de] melden am Mittwochmorgen 66 verzeichnete Fälle in der Median-Reha-Klinik in Hoppegarten.