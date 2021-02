Mehr als 60 Menschen in Reha-Klinik an Corona erkrankt

Die Median Reha-Klinik in Hoppegarten in Märkisch-Oderland ist von einem massiven Corona-Ausbruch betroffen. Wie ein Kreissprecher am Dienstag dem rbb sagte, sind 55 Patienten und elf Pflegekräfte erkrankt. In der vorigen Woche waren es den Angaben zufolge noch knapp 30 Fälle.

Bereits in den vergangenen Woche waren die ersten Corona-Fälle bekannt geworden. Daraufhin hatte sich dem Sprecher zufolge das Gesundheitsamt ein Bild von der Lage vor Ort gemacht und mehrere Versäumnisse festgestellt.

So sollen positiv getestete Patienten in häusliche Isolation geschickt worden sein, teilweise stammten sie aus anderen Bundesländern. Das Gesundheitsamt hat dies nach eigenen Angaben unterbunden und einen Aufnahmestopp für die Klinik erhoben. Gleichzeitig werden Mitarbeiter und Patienten nun regelmäßig auf Corona getestet. Die Klinik kündigte dem rbb gegenüber eine schriftliche Stellungnahme an.

