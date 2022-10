Der Verein der Rudolph-Gegner hatte in den vergangenen vier Wochen Unterschriften für das Abwahlbegehren gesammelt. Am Dienstag sollten die Ergebnisse an den städtischen Wahlleiter übergeben werden. Dazu wären rund 5.200 Unterschriften - also 20 Prozent der Wahlberechtigten in Fürstenwalde - notwendig gewesen. Laut Initiatoren konnten jedoch nur rund 4.600 Unterstützer gewonnen werden.