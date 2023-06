Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will eine engere Zusammenarbeit von grenzüberschreitenden Doppelstädten auch für die Wärmeversorgung prüfen. Städte, die so eng miteinander verwoben seien wie Frankfurt (Oder) und Słubice sollten in Zukunft auch eine gemeinsame Wärmeplanung machen können, sagte Geywitz am Donnerstag bei einem Besuch im polnischen Słubice, das gegenüber von Frankfurt an der anderen Seite der Oder liegt.

"Das ist eine Anregung, die ich aus Frankfurt mit nach Berlin nehme, dass wir genau die Situation der Grenzstädte auch nochmal in dem Gesetz aufgreifen", sagte Geywitz. In Deutschland wird derzeit an einem Gesetz zur Wärmeplanung gearbeitet.